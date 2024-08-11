أحمد صقر: المساندة التصديرية وزيادة تكاليف الجمارك والملاحة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 أغسطس 2024 10:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال أحمد صقر رئيس مجموعة الصقر للمواد الغذائية، إن فتح أسواق جديدة لا يمثل تحديًا أمام زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية، مضيفًا أن التأخر في صرف المساندة التصديرية، وزيادة تكاليف الرسوم الجمركية والملاحية التي أدت لصعود التكاليف بمعدل 3%، وندرة العملات الأجنبية، وصعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، ورفع تكاليف الطاقة، كل ذلك يعد من أبرز المشاكل التي تعوق تحقيق الأهداف التصديرية.

وأشار أحمد صقر إلى أن رفع أسعار المحروقات زاد من الضغوط على الصناعات الغذائية، في ظل صعوبة زيادة أسعار منتجات الشركة بسبب آليات العرض والطلب في السوق المصرية، وتراجع القوة الشرائية للمستهلك، قائلًا: «رفع أسعار منتجاتنا غير وارد».

الشركة تعتزم ضخ إجمالي أموال المساندة التصديرية التي لم تصرف منذ 2016 وحتى 2024 في استثمارات جديدة

وأكد صقر أن الشركة تعتزم ضخ إجمالي أموال المساندة التصديرية التي لم تصرف منذ 2016 وحتى 2024 في استثمارات جديدة بالشركة، بعد تعهدات من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة بصرف المساندة المتأخرة.

والجدير بالذكر، أن صادرات الصناعات الغذائية حققت 3.2 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة ارتفاع 25% وقيمة 638 مليون دولار، مقابل 2.5 مليار دولار في الفترة المناظرة من عام 2023، وفقًا لبيان صادر من المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

واحتلت الصادرات إلى الدول العربية المركز الأول في قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بقيمة 1640 مليون دولار، ونسبة 52% من إجمالي الصادرات الغذائية بنمو 24%.

وجاء الاتحاد الأوروبي في مركز الوصيف بقيمة 701 مليون دولار، محققًا ارتفاعًا بنسبة 55% مثلت 22% من إجمالي الصادرات، ثم الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 225 مليون دولار وبحصة 7% من الإجمالي.

ورابعًا الولايات المتحدة بقيمة 160 مليون دولار شكلت 5% من إجمالي الصادرات بارتفاع 28%، ثم باقي المجموعات الدولية بقيمة 437 مليون دولار، والتي استحوذت على 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة محققة نسبة نمو 4%.