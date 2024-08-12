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ملف.. شركات الصناعات الغذائية تمتص نمو التكاليف.. بحدود

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. شركات الصناعات الغذائية تمتص نمو التكاليف.. بحدود من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 أغسطس 2024 11:08 صباحاً - أحمد عبد الرحمن _ تباينت آراء رؤساء شركات وأعضاء منتدبين حول توقعات ربحية شركات الصناعات الغذائية حتى نهاية العام الجاري.

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رأى بعضهم أن الزيادات التي شهدتها أسعار المنتجات الغذائية، امتصت ارتفاع التكاليف المرتبطة بمدخلات الإنتاج وسعر الصرف، وبالتالي رجحوا اتجاه الربحية نحو الصعود.

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بينما توقع آخرون أن يتزايد ضغط التكاليف بنسب تفوق القدرة على زيادة أسعار المنتج النهائي، ما ينتج عنه تراجع هوامش الربحية.

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وأشاروا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية كغيره من القطاعات التي تحتاج إلى دعم حكومي واضح، وتحديدًا على مستوى تكلفة التمويل، عبر طرح مبادارت بأسعار فائدة مميزة.

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كما دعوا إلى توضيح الحوافز والتيسيرات الضريبة المشجعة للشركات على القيد في البورصة المصرية، لجذب المزيد من التمويلات للقطاع.

أحمد صقر: المساندة التصديرية وزيادة تكاليف الجمارك والملاحة أبرز تحديات الصناعات الغذائية

حسن الفندي: الاستمرار في رفع الأسعار سيدفع قطاع الصناعات الغذائية إلى الركود

محمد فتح الله: نمو ربحية شركات الصناعات الغذائية بدعم من الزيادة السعرية للمنتجات

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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