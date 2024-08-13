هاير مصر تستهدف ضخ 50 مليون دولار إضافية بمجمع مصانع العاشر

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 03:15 مساءً - قال المهندس أحمد الجندي رئيس “هاير مصر”، أن الشركة تستهدف ضخ 50 مليون دولار إضافية لتصنيع منتجات أخري بهدف التصدير بمجمع مصانع العاشر من رمضان.

أضاف، أنه سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل انتاج “الثلاجة”، و”الديب فريزر”، داخل مصانع الشركة بالمجمع، مشيرا أن هناك استثمارات تقدر بنحو 165 مليون دولار في المرحلتين الأولي والثانية، فضلا عن 65 مليون دولار في المرحلة الثالثة.

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري مساء أمس، المهندس أحمد الجندي، رئيس شركة “هاير مصر”، لمتابعة المراحل التالية من مجمع مصانع العاشر من رمضان، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الشركة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى حرص الحكومة المصرية على استمرار تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لشركة “هاير” العالمية، منوهاً إلى أن الحكومة قامت بتوفير الأرض وإتاحة الرخصة الذهبية، وغير ذلك من التيسيرات لإقامة مجمع الشركة الصناعي المتكامل، بمدينة العاشر من رمضان.

وقال مدبولي: نتابع اليوم الجهود المبذولة من جانب الشركة لتنفيذ باقي المراحل الخاصة بالمجمع الصناعي، مجدداً التأكيد على إتاحة الدعم الكامل لتعزيز دور قطاع الصناعة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، والعمل بشكل مستمر على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.

وخلال اللقاء، شرح المهندس أحمد الجندي ما يتم بذله من جهود من جانب الشركة في مختلف مراحل الإنتاج والترويج لمختلف المنتجات التي يتم انتاجها في مصر، مشيراً إلى أن معدلات الإنتاج تنمو بنسب جيدة جداً، ونصدر حالياً منتجات مجمع مصانع العاشر من رمضان لعدد من الدول، لافتا إلى خطط التوسع للمزيد من الأسواق العالمية، قائلاً” الشركة تقدر دعم الحكومة المصرية، ونعمل على بذل أقصى جهودنا”.

واستعرض الجندي آخر المستجدات الخاصة بمراحل المجمع الصناعي المتكامل للشركة، ومصنع أجهزة التكييف المركزية، واستراتيجية الشركة لتصنيع الـ “VRF” في مصر، وخطوط الإنتاج المختلفة طبقاً لمراحل التصنيع، وصولا لتجميع المنتجات في شكلها النهائي، متناولا عددا من المقترحات الخاصة بدعم وتشجيع التصنيع المحلي، وتوطين الصناعة.

وتطرق إلى عدد من المشروعات المستهدفة خلال الفترة القادمة، استغلالا لما هو متاح من فرص استثمارية واعدة على أرض مصر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات والمؤسسات في عدد من القطاعات.