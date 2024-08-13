وزير الكهرباء: تشجيع توسع الشركات الإماراتية في مشروعات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 05:13 مساءً - أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، أن هناك تعاوناً كبيراً وشراكات ناجحة مع الشركات الإماراتية في إطار استراتيجية التوسع في الطاقة المتجددة وتخزينها لمواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة.

وأشار إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور محمود عصمت، مع سفيرة الإمارات لدى القاهرة مريم الكعبي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك والاستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.