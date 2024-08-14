نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة تمنح الرخصة الذهبية لشركة أوتسوكا العربية للمغذيات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 05:21 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على منح مشروع شركة “أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية” شركة مساهمة مصرية، الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، والخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية، وذلك على قطع الأراضي (32: 40) بالمناطق الصناعية، أرض المطورين، شرق الروبيكى، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

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