انت الأن تتابع خبر الأردن: اختلاف مواعيد الدخول المدرسي يضرب مبيعات القرطاسية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختلاف مواعيد بدء العام الدراسي في مختلف المدارس الأردنية، الحكومية والخاصة، والأنروا تلقي بظلالها على مبيعات القرطاسية والمستلزمات المدرسية، رغم توفرها بأسعار مناسبة تشبه أسعار العام الماضي حسب ما قال التجار. وأكد تجار القطاع أن الإقبال لا يزال ضعيفاً، ويعزونه إلى اختلاف مواعيد الدوام وانتظار المواطنين لاستلام رواتبهم.

وقال ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن، همام حبنكة، إن التجار يضطرون للبيع بأقل ما يمكن من الأسعار بسبب المنافسة الشديدة، إلا أن ذلك لم يحفز الإقبال المتوقع. وأضاف أن القطاعات الأخرى التي تبيع المستلزمات المدرسية تؤثر سلبًا على قطاع المكتبات بسبب بيعها منتجات بجودة أقل وأسعار مخفضة.

من جانبه، أكد ممثل قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، محمد الصفدي، أن تجزئة مواعيد الدوام أثر سلباً على مبيعات القطاع، مشيراً إلى أن هذا الأمر يضرب الموسم الذي ينتظره التجار كل عام لتنشيط أعمالهم.

ويخشى تجار القطاع من أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى تراجع المبيعات بشكل كبير، مما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. ودعوا الجهات المعنية إلى دراسة إيجاد حلول لتوحيد مواعيد بدء العام الدراسي في جميع المدارس، وذلك لتنشيط الحركة التجارية في هذا القطاع الحيوي.