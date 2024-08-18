انت الأن تتابع خبر هبوط وتراجع قوي.. سعر الفراخ والبيض اليوم الأحد بورصة الدواجن تنخفض.. اشتري وخزن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم الإعلان عن سعر الفراخ والبيض اليوم الأحد بورصة الدواجن، وصناعة الدواجن من أهم وأشهر صناعات الغذاء والزراعة بالعالم، كما أن السعر الخاص بالدواجن يختلف تبعاً للظروف الاقتصادية والطلب والعرض بالإضافة للتغير في عملية الإنتاج، وخلال السطور التالية نقوم بتوضيح السعر الخاص بالفراخ والبيض بشركات السماسرة وبالمزارع، ويمكنك متابعة التفاصيل بالمقال التالي.

ما هو سعر الفراخ والبيض اليوم الأحد بورصة الدواجن؟

سيتم عرض سعر الفراخ والبيض اليوم الأحد بورصة الدواجن بالجنيه المصري بالتدريج، والأسعار تشمل الفراخ الساسو والفراخ البيضاء والأمهات والفراخ البلد والأسعار كما يلي:

نجد أن الكيلو الواحد من الفراخ البيضاء قد سجل نحو خمسة وستين جنيهاً بحد أدنى وحد أقصى ستة وستين جنيهاً.

وأما سعر الكيلو الواحد من الفراخ الساسو قد سجل نحو خمسة وثمانين جنيهاً بحد أدنى وبحد أقصى قد سجل نحو ثمانية وثمانين جنيهاً.

وسعر الكيلو الواحد من الفراخ البلدي قد سجل نحو مائة وخمسة جنيهات جنيهاً بحد أدنى وبحد أقصى مائة وستة جنيهات.

وسعر الكيلو الواحد من الفراخ الأمهات قد سجل نحو سبعة وستين جنيهاً.

سعر البيض اليوم الأحد 18 أغسطس 2024

ونجد أن سعر البيض اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من أغسطس ببورصة الدواجن، قد سجل نحو: