المعتز بهاء الدين: يجب الاستيضاح من المجتمعات العمرانية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 أغسطس 2024 01:11 مساءً - باره عريان _ قال المهندس المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي لشركة مواد الإعمار القابضة CPCإنه من غير المعقول أن يكون قصد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتلك الإجراءات هو طرح الأراضي بسعرين، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لجذب الاستثمارات.

الجداول التي طرحتها الهيئة توضح فقط وجود سعر للتقسيط وسعر للشراء نقدًا ويجب استيضاح الأمر من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لمعرفة المقصود بتلك الإجراءات

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة مواد الإعمار القابضة CPC، إلى أنه حتى الآن لا يوجد ما يؤكد ذلك، فالجداول التي طرحتها الهيئة توضح فقط وجود سعر للتقسيط وسعر للشراء نقدًا، مؤكدًا على ضرورة استيضاح الأمر من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لمعرفة المقصود بتلك الإجراءات.

ويرى بهاء الدين، أن ما قد تقصده الهيئة باعتماد السعر النهائي هو السعر الذي سيتم الترسية عليه، أو النظر إلى الشروط والتأكد من استيفائها، وهو ما قد يكون أحد التفسيرات، مؤكدًا أنه إذا كان المقصد الفعلي هو الطرح بسعر مبدئي يختلف عن السعر النهائي، فبالطبع هي آلية غير مناسبة للسوق، لا سيما أن آلية التسعير والمزادات محددة وفقًا للقانون وغير مسموح لأي جهة بتغييرها بعد ترسية المزاد.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة مواد الإعمار القابضة CPC، إلى أن المطورين الصناعيين لم يواجهوا تلك المشكلة، فعلى العكس من ذلك عندما قابلوا عائقًا يتمثل في ارتفاع سعر المتر بأحد الأراضي التي تم طرحها بنظام التخصيص، قاموا بمخاطبة مجلس الوزراء، ما أسفر عن تدخل رئيس مجلس الوزراء المصري بمنح تعليمات لوزارة الإسكان بتخفيض السعر، ومن ثم تم التعاقد على تلك الأراضي بعد عام عند استيفاء الإجراءات بنفس القيمة دون زيادة.