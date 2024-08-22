شل مصر تكشف خططها لزيادة إنتاج الغاز وبرامج حفر الآبار…

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 أغسطس 2024 03:14 مساءً - عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع داليا الجابرى رئيسة شركة شل مصر، بحضور قيادات الوزارة وهيئة البترول وإيجاس وشل.

تم خلاله تقديم عرض توضيحي شارح لمناطق امتياز الشركة بمصر بالبحر المتوسط وخططها الجارية والمستهدفة لحفر آبار جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بتلك المناطق وتنمية الاكتشافات الغازية الجديدة للشركة، وكذا أنشطتها في مجال تسويق الزيوت، وخفض الكربون والتنمية المجتمعية، ومشروع المصرية للغاز الطبيعي المسال.

وأكدت الشركة التزامها وتعاونها مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، مشددة على حرصها على تنمية أعمالها بمصر في ظل ما تحظى به من دعم وتعاون، لافتة إلى أن العلاقات الوثيقة والعمل المثمر والتعاون والتطوير المستمر على مدى 110 عاماً مع مصر رسالة أساسية تؤمن بها.

وشهد العرض التوضيحي مناقشة من الوزير حول التقدم المحقق في مناطق امتيازها مثل منطقة غرب الدلتا العميق WDDM بمرحلتيها العاشرة والحادية عشر لإنتاج الغاز الطبيعي، ومنطقة شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط لتنمية كشف غرب مينا الجديد ووضعه علي الإنتاج، ومشروع حقل هارمتان العميق كشريك مع بريتش بتروليوم المشغل الرئيسي، وأعمال الاستكشاف فى المناطق الجديدة.

وأكد بدوي دعم الوزارة الكامل لهم في مواجهة أى تحديات قد تطرأ، وأثنى على الجهد المبذول وحرص شل على شراكتها مع مصر وتنميتها باستمرار ومشاركتها في برامج المسئولية المجتمعية وتنمية المجتمعات المحيطة، والتزامها الصارم المتعارف عليه عنها فيما يخص تطبيق كافة إجراءات وقواعد السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

كما أكد على أن الحكومة الجديدة عازمة بقوة على القضاء على التحديات التى قد تعيق العمل وزيادة الإنتاج وسيتم الإعلان قريباً عن خطة محددة الإجراءات فى هذا الشأن، وأنها مستمرة في التأكيد على العمل سوياً وتحقيق صالح الوطن والشركاء بما يدعم استمرار مسيرة العمل وتحقيق قصص نجاح تضاف للصناعة البترولية والاقتصاد الوطني.

ضم الاجتماع الدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس أحمد مصطفى وكيل الوزارة للإنتاج والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.