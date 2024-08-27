صندوق النقد الدولي: انخفاض عائدات قناة السويس المودعة في…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج .. أشار صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج تمويل مصر، إلى انخفاض عائدات قناة السويس المودعة لدى البنك المركزي المصري بنسبة 57٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.

وقال صندوق النقد الدولي أن هناك علامات على ارتفاع الثقة في الاقتصاد المصري رغم أنه مازال ضعيفًا.

أضاف الصندوق في الوثائق التي تم الإفصاح عنها أمس، أن النمو تباطأ إلى 2.5٪ في المتوسط في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، مما أدى إلى تقييد الاستثمار الإجمالي.

وأكد أن الصراع في غزة وإسرائيل وكذلك الاضطرابات في البحر الأحمر تعمل على تفاقم الضغوط.

وقال الصندوق أن صحة القطاع الخاص غير النفطي لا تزال ضعيفة على الرغم من ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مايو 2024.