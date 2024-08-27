نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد إيهاب: توقعات بوصول استثمارات الشركات الناشئة في مصر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 08:08 مساءً - فاطمة أبوزيد_ توقع محمد إيهاب ، المدير التنفيذي لشركة “انطلاق” لدعم ريادة الأعمال ، وصول استثمارات الشركات الناشئة لـمليار دولار نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أنها سجلت 185 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي.

وأكد استهداف الشركة الوصول لـ 30 دولة العام الجاري، مقارنة بـ 15 دولة عام 2023، موضحًا أن الشركة تستهدف الدخول للقارة الأفريقية قبل نهاية 2025.

وقال إيهاب إن شركة “حالاً” من أبرز الشركات التي حصلت على تمويلات، مؤكدًا أن شركة انطلاق ستركز على الشمول الاجتماعي والجغرافي، وتوسيع البرامج والاستثمارات خارج القاهرة الكبري.

وأشار إلى ضخ 85 مليون دولار استثمارات للشركات الناشئة خلال النص الأول لعام 2024، منوهاً أنه 13% للشركات الناشئة من السيدات.

ومن جانبه قال هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لاستثمارات رأس المال المخاطر بجهاز تنمية المشروعات، إن عدد الطلبات التي استقبلها الجهاز تجاوزت 50 طلب من صناديق الاستثمار، ببرنامج دعم البنك الدولي لصناديق الاستثمار للشركات الناشئة.

وأكد عماد، في تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر السنوي لشركة إنطلاق، انتهاء الجهاز من ضخ 50 مليون دولار ، حصل عليها عام 2022 من البنك الدولي ، لاستثمارها في مجال رأس مال المخاطر، لجذب 200 مليون دولار.

وأوضح رئيس القطاع المركزي، تجاوز إجمالي رؤس أموال الصناديق الاستثمارية والموجهه للشركات الناشئة 350 مليون دولار.

وبين أن حجم محفظة جهاز تنمية المشروعات سجل 190 شركة بإجمالي تقييمات 3 مليار دولار، لافتًا إلى تجاوز نسبة المرأة في محفظة جهاز تنمية المشروعات نسبة40%، و25% لمؤسسين الشركات الناشئة.

وفي سياق متصل ، أوضح عمر رزق ، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة انطلاق، أنه سيتم البدء في مسرعة الأعمال الخاصة للاجئين خلال الربع الرابع من عام 2024، وسيتم الإعلان عن التعاون مع أكبر حاضنة أعمال موجودة في السوق السوداني خلال 15 يوم.

وتابع رزق، أن شركة انطلاق ستطرح حاضنة أعمال موجهه للسيدات في التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة.