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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 08:08 مساءً - أعلنت شركة خالدة للبترول ، القائم بالاعمال نيابة عن شركة اباتشي الأمريكية والهيئة المصرية العامة للبترول ، عن تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة غرب فيوبس -1 بمنطقة تنمية كلابشة في الصحراء الغربية .
وأكدت الشركة أنه تم عمل الإختبار للبئر بتثقيب 270 قدم في رمال الباليوزوي ، وكان المسترجع على فتحة إنتاج 1 بوصة 7165 برميل زيت/يوم بدرجة جودة 44 درجة و23 مليون قدم مكعب غاز مصاحب
وكانت قد أثبتت التسجيلات الكهربائية للبئر وجود شواهد بترولية بمكون الباليوزوي بإجمالي سمك صافي 462 قدم .
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