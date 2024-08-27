عاجل.. كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 08:08 مساءً - أعلنت شركة خالدة للبترول ، القائم بالاعمال نيابة عن شركة اباتشي الأمريكية والهيئة المصرية العامة للبترول ، عن تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة غرب فيوبس -1 بمنطقة تنمية كلابشة في الصحراء الغربية .

وأكدت الشركة أنه تم عمل الإختبار للبئر بتثقيب 270 قدم في رمال الباليوزوي ، وكان المسترجع على فتحة إنتاج 1 بوصة 7165 برميل زيت/يوم بدرجة جودة 44 درجة و23 مليون قدم مكعب غاز مصاحب

وكانت قد أثبتت التسجيلات الكهربائية للبئر وجود شواهد بترولية بمكون الباليوزوي بإجمالي سمك صافي 462 قدم .