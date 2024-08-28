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صندوق النقد: مصر تعزز جاذبية قطاعي الطيران والتأمين للتخارج…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد: مصر تعزز جاذبية قطاعي الطيران والتأمين للتخارج… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ أكد صندوق النقد الدولي ، أن مصر بدأت في تنفيذ نهج قطاعي أكثر تنظيمًا للتخارج من الشركات الحكومية.

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وأضاف الصندوق في تقريره الذي نشر أمس الاثنين، أن الحكومة تتخذ خطوات لتعزيز جاذبية شركات الدولة الموجودة في قطاعات الطيران والبنوك والتأمين والاتصالات لتشجيع المستثمرين المحتملين.

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وأشارت إلى أن مصر تحرز تقدمًا في المفاوضات لتأمين افتراض البرنامج بقيمة 3.6 مليار دولار من التدفقات الناتجة عن عمليات تخارج الدولة من الشركات ، إضافة إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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