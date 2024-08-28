حسن الخطيب: أهمية العمل على زيادة الاستثمارات البحرينية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2024 12:14 مساءً - استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فوزية بنت عبد الله سفيرة البحرين بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وقال الوزير، إن اللقاء أكد عمق وتاريخية العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ودولة البحرين الشقيقة، كما أكد اللقاء العلاقات المتميزة التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل مملكة البحرين.

وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء أكد أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لترجمة العلاقات المتميزة بين القاهرة والمنامة لمشروعات تعاون اقتصادي واستثماري ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والبحريني على حد سواء، لافتاً إلى أهمية العمل على زيادة الاستثمارات البحرينية بالسوق المصري كي ترقى لطموحات البلدين الشقيقين.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية تفعيل دور القطاع الخاص داخل منظومة الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين من خلال تقليل عدد الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمر.

ولفت «الخطيب» إلى حرص الوزارة على توفير المزيد من الحوافز للمستثمرين البحرينيين للاستثمار والتوسع بالسوق المصري مشيرا إلى تطلعه لعقد لقاء موسع مع ممثلين عن مجتمع الأعمال البحريني لاستعراض رؤاهم وتطلعاتهم لزيادة الاستثمارات البحرينية في السوق المصري في مختلف المجالات.

ومن جانبها أكدت فوزية بنت عبد الله سفيرة البحرين بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة ، مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين حكومتي البلدين لتفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البحرين ومصر لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وأشادت بالإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية في مختلف الميادين، لافتة إلى أن هذه المشروعات تمثل عنصراً جاذباً للاستثمارات العربية والأجنبية.

وأشارت السفيرة إلى أهمية الاستفادة من موقع البحرين كمحور تجاري ولوجستي رئيسي للصادرات المصرية لمختلف دول العالم لا سيما لمنطقة الخليج العربي.