الاقتصاد الأمريكي يضيف 142 ألف وظيفة في أغسطس بأقل من…

دبي - احمد فتحي في السبت 7 سبتمبر 2024 01:16 مساءً - وكالات _ أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة خلال شهر أغسطس الماضي، ولكن بأقل من التوقعات، لكن انخفاض معدل البطالة يشير إلى استمرار التباطؤ المعتدل في سوق العمل، ما قد لا يستدعي خفضا كبيرا لسعر الفائدة في اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 142 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال أغسطس الماضي، بأقل من التوقعات البالغة 164 ألف وظيفة.

كما عدلت البيانات عدد الوظائف المسجلة في يوليو الماضي بالخفض إلى 89 ألف وظيفة.

كما كشفت بيانات وزارة العمل أن القطاع الخاص غير الزراعي قد أضاف 118 ألف وظيفة، بأقل من التوقعات البالغة 139 ألف وظيفة.

كما تم تخفيض البيانات المسجلة في يوليو بالخفض أيضا إلى 74 ألف وظيفة.

ولا يشير الارتفاع الأدنى من المتوقع في عدد الوظائف إلى تدهور في ظروف سوق العمل على الأرجح.

كما تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة ، أكبر اقتصاد بالعالم، إلى 4.2 بالمئة في أغسطس، بما يتماشى مع التوقعات، مقابل 4.3 في يوليو.