مال وأعمال

الاقتصاد الأمريكي يضيف 142 ألف وظيفة في أغسطس بأقل من…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الأمريكي يضيف 142 ألف وظيفة في أغسطس بأقل من… من قسم مال واعمال

Fustat
aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 7 سبتمبر 2024 01:16 مساءً - وكالات _ أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة خلال شهر أغسطس الماضي، ولكن بأقل من التوقعات، لكن انخفاض معدل البطالة يشير إلى استمرار التباطؤ المعتدل في سوق العمل، ما قد لا يستدعي خفضا كبيرا لسعر الفائدة في اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر.

predco_adv_2021

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 142 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال أغسطس الماضي، بأقل من التوقعات البالغة 164 ألف وظيفة.

E-Bank

كما عدلت البيانات عدد الوظائف المسجلة في يوليو الماضي بالخفض إلى 89 ألف وظيفة.

cityScapeEgypt

كما كشفت بيانات وزارة العمل أن القطاع الخاص غير الزراعي قد أضاف 118 ألف وظيفة، بأقل من التوقعات البالغة 139 ألف وظيفة.

الرقابة المالية
BonatMisr

كما تم تخفيض البيانات المسجلة في يوليو بالخفض أيضا إلى 74 ألف وظيفة.

ولا يشير الارتفاع الأدنى من المتوقع في عدد الوظائف إلى تدهور في ظروف سوق العمل على الأرجح.

كما تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة ، أكبر اقتصاد بالعالم، إلى 4.2 بالمئة في أغسطس، بما يتماشى مع التوقعات، مقابل 4.3 في يوليو.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاقتصاد الأمريكي يضيف 142 ألف وظيفة في أغسطس بأقل من… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا