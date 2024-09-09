مهم من البنك المركزي

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رياض - احمد صلاح - أشار تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي إلى استقرار نسب التضخم في الأردن خلال العام الحالي 2024، نتيجة السياسات الاقتصادية المتوازنة من قبل المركزي والحكومة خلال العامين الماضيين في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة والسيطرة عليها.

وتبقى نسب التضخم عند نسبة 2.1%، وهو المستوى المسجل في العام الماضي 2023، مقابل 4.2% في العام 2022.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك "التضخم" للأشهر السبعة الأولى من عام 2024 بنسبة 1.70% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، لأول مرة منذ 21 عاما على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية.

ويأتي رفع التصنيف نتيجة بقاء إدارة المالية العامة على المسار الصحيح على الرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة بسبب الحرب على غزة وتحقيق أهدافها خلال العام الماضي بانخفاض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي أحد العوامل المهمة التي دفعت الوكالة إلى رفع التصنيف الائتماني للأردن.