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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع لأول مرة منذ 5… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 11:09 صباحاً - ارتفعت وتيرة التضخم في مدن مصر في أغسطس، لأول مرة منذ 5 أشهر، لتبلغ 26.2% على أساس سنوي، مقارنةً بـ25.7% في يوليو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء.
وعلى أساس شهري، تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 2.1% في أغسطس، مقابل 0.4% في يوليو.
عزا الجهاز ارتفاع وتيرة التضخم بمدن مصر إلى زيادة أسعار الخضراوات 44.2% على أساس سنوي، والمنتجات الغذائية 55.9%.
كما ارتفعت أسعار المياه المعدنية والعصائر الطبيعية 43.6%، الطعام والمشروبات 28.1%، والحبوب والخبز 32.5%، واللحوم والدواجن 21.1%، والألبان 34.7% ،والفاكهة 29.7%.
وفي المقابل تراجعت أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.1%، أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.3%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.5% ، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.9%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%.
وبحسب الجهاز فقد سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 25.6% في اغسطس 2024 مقابل 25.2% في يوليو 2024، ومقابل 39.7%في أغسطس 2023.
وكانت مصر قد أقرت زيادات سعرية مؤخراً وصلت إلى 15% فيما يخص المواد البترولية، كما رفعت أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 14% إلى 40%.
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