شيمي: الاستغلال الأمثل لأصول الشركات أحد الأهداف الرئيسية في…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 02:13 مساءً - أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن استغلال أصول الشركات بالشكل الأمثل وتنميتها وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها يمثل أحد الأهداف الرئيسية في استراتيجية الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة.

جاء ذلك، خلال لقاء المهندس محمد شيمي، أعضاء مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وذلك لبحث فرص ومجالات التعاون المشترك.

تم خلال اللقاء، استعراض العديد من الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة لدى الشركات التابعة في مجال التطوير العقاري، وذلك بحضور المهندس محمد البستاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أيمن مختار القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس محمد عبد المقصود العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير، والدكتور سامح السيد العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وأشار شيمي إلى الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتا أن هناك العديد من نماذج الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص في الشركات التابعة بمجالات متعددة، ودعم مزيد من الشراكات خاصة في ظل وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة ومن بينها التطوير العقاري، وفي مواقع متميزة للغاية بمختلف المحافظات تصلح لمشروعات عديدة سكنية وتجارية وإدارية وسياحية وغيرها.

من جانبه، أعرب المهندس “البستاني” عن ترحيب جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية واهتمامها بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة، مشيرا إلى أن الجمعية تمثل أكثر من 160 شركة تعمل في مجال التطوير العقاري.