مصر تتلقى عروض أسعار في ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - وكالات _ قال متعاملون، إن أقل سعر تلقته مصر لزيت دوار الشمس في ممارسة للزيوت النباتية هو 1080 دولارا للطن شاملة التكلفة والشحن.

وذكر المتعاملون، أن أقل سعر تلقته مصر لزيت فول الصويا في ممارسة للزيوت النباتية هو 1036 دولارا للطن تشمل التكلفة والشحن.

وقالت هيئة السلع التموينية في مصر، الأسبوع الماضي، إنها تسعى لشراء 30 ألف طن من زيت فول الصويا، و10 آلاف طن من زيت دوار الشمس في ممارسة دولية للتسليم في الفترة بين 20 نوفمبر والخامس من ديسمبر و/أو 10 و25 ديسمبر.

وقالت الهيئة إن على التجار تقديم العروض‭‭ ‬‬لخمسة آلاف طن على الأقل للدفع عند الاطلاع متضمنا التكلفة والشحن بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. والموعد النهائي لتقديم العروض هو 10 سبتمبر/.