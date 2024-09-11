مال وأعمال

رئيس الوزراء: سيتم الإعلان عن سنة بعينها والتعامل مع ما…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: سيتم الإعلان عن سنة بعينها والتعامل مع ما… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 06:14 مساءً - أحمد عبدالرحمن_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس  الوزراء، إنه سيتم الإعلان عن سنة بعينها لتسوية أي ملفات قديمة قبلها بطريقة وآلية معينة لإغلاق هذه الملفات.

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وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم الإعلان الفترة المقبلة عن آلية التسوية بالتفصيل وشكلها.

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وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن القيمة الضريبة الموجودة في القوانيين هى مناسبة جدًا جدًا مقارنة مع الدول المحيط التي تتوسطهم مصر في قائمة هذه القيمة.

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وأوضح أن المشكلة ليست في قيمة الضريبة ولكن العقبة في التطبيق وآلياته وطرق حساب والتقييم، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تستهدف إيجاد طرق واضحة للحساب ولا تترك لاجتهاد الموظف.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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