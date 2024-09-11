رئيس الوزراء: سيتم الإعلان عن سنة بعينها والتعامل مع ما…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 06:14 مساءً - أحمد عبدالرحمن_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إنه سيتم الإعلان عن سنة بعينها لتسوية أي ملفات قديمة قبلها بطريقة وآلية معينة لإغلاق هذه الملفات.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم الإعلان الفترة المقبلة عن آلية التسوية بالتفصيل وشكلها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن القيمة الضريبة الموجودة في القوانيين هى مناسبة جدًا جدًا مقارنة مع الدول المحيط التي تتوسطهم مصر في قائمة هذه القيمة.

وأوضح أن المشكلة ليست في قيمة الضريبة ولكن العقبة في التطبيق وآلياته وطرق حساب والتقييم، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تستهدف إيجاد طرق واضحة للحساب ولا تترك لاجتهاد الموظف.