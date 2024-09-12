نعرض لكم الان تفاصيل خبر أهم تصريحات رئيس الوزراء ووزير المالية في مؤتمر التيسيرات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2024 08:16 صباحاً - رئيس الوزراء: سيتم الإعلان عن سنة بعينها والتعامل مع ما قبلها بمبالغ ضريبية مقطوعة رئيس الوزراء: توقيع 6 عقود صناعية مع شركات صينية بقيمة 1.1 مليار دولار مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب بالبلاد بصورة غير شرعية عاما إضافيا مدبولي: المركزي يسير بخطى ناجحة في تنفيذ السياسة النقدية لاستهداف التضخم مدبولي: مؤشر مديري المشتريات لأول مرة منذ 4 سنوات يتجاوز 50 نقطة رئيس الوزراء: لا مساس بحصة مصر في منجم السكري رئيس الوزراء: نعمل على حزمة تيسيرات للصناعة والتجارة الخارجية رئيس الوزراء: إعادة ترتيب شركات برنامج الطروحات بناء على التوقيت والسعر المناسبين مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب بالبلاد بصورة غير شرعية عاما إضافيا وزير المالية ردا على دوت الخليج : نظام المقاصة الجديد يعزز الاستفادة من الحوافز الضريبية المالية: دعم المنشأت الصغيرة في تقديم الاقرارات وزير المالية: استراتيجية شاملة لتحسين النظام الضريبي عبر التحول الرقمي وزير المالية تطوير نظام رد ضريبة القيمة المضافة لزيادة الكفاءة كجوك: إطلاق نظام المقاصة المركزي بين مستحقات والتزامات الممولين لتعزيز السيولة لدى المستثمرين وزير المالية تبسيط الإقرارات الضريبية وتكوين وحدات لدعم المستثمرين وزير المالية: وضع سقف للغرامات الضريبية بحيث لا يتخطى أصل الضريبة وزير المالية: نظام واضح لغلق الملفات المعلقة بين الممولين والضرائب وزير المالية: توحيد إجراءتا التعامل مع المستثمرين في جميع المأموريات وزير المالية: لن نتوقف عن إتمام الإصلاحات الملبية لاحتياجات القطاع الخاص وزير المالية: حزمة أولى للتسهيلات الضريبية تفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال المالية: تفعيل المنظومة الرقمية الضريبية اعتبارا من أكتوبر القادم

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