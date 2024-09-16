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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع إلى مستويات قياسية مع تزايد توقعات خفض… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2024 02:17 مساءً - وكالات _ ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الإثنين، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بخفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 03:38 بتوقيت جرينتش زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2585.54 دولار للأونصة بعد بلوغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2588.81 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2613.40 دولار للأونصة، نقلاً عن وكالة “”.
وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وتتجه كل الأنظار هذا الأسبوع إلى البنك المركزي المصري الأمريكي، مع تزايد التكهنات حول مدى خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقده البنك في 17 و18 سبتمبر ووتيرة التخفيضات المستقبلية.
كما سيعلن بنك إنجلترا وبنك اليابان عن قراراتهما للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 30.95 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى تبلغه في شهرين.
وصعد البلاتين 0.5% إلى 1000.35 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1069.52 دولار للأونصة.
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