الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت الأسواق المحلية، التطبيق الفعلي لزيادة أسعار منتوجات التبغ الدخان، بنسب متفاوتة شملت عدة أصناف.

ارتفاع جديد في أسعار الدخان محلياً

وأكد موردون، أن قوائم الأسعار الجديدة قد عممت للتطبيق بدءا من يوم الخميس، موضحين أن الفروقات السعرية على المستهلك تراوحت ما بين 10 قروش و 20 قرشا للعلبة الواحدة الباكيت، حسب النوع والصنف.

ويشكل هذا الإجراء حلقة جديدة في سلسلة ارتفاع أسعار التبغ؛ إذ يذكر أن سوق الدخان في الأردن كان قد شهد رفعا مماثلا في نهاية عام 2024، بلغ حينها 10 قروش للباكيت، مما يعكس توجها تصاعديا في تكاليف التبغ محليا.