ترامب: شركات النفط الكبرى ستستثمر 100 مليار دولار في فنزويلا

دبي - احمد فتحي في السبت 10 يناير 2026 03:13 مساءً - العربية نت_ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركات النفط العالمية الكبرى تعهدت باستثمار 100 مليار دولار في القطاع في فنزويلا في حقبة ما بعد نيكولاس مادورو، وذلك قبيل لقائه مسؤولي هذه الشركات الجمعة.

وأطاحت الولايات المتحدة بمادورو إثر القبض عليه وزوجته من قبل قوات أمريكية خاصة في الثالث من يناير، ونقله إلى أراضيها لمواجهة تهم الاتجار بالمخدرات.

ولم يخفِ ترامب اهتمام واشنطن باستغلال نفط فنزويلا التي تحوز أكبر احتياطات مثبتة للخام في العالم، لكن يعاني قطاعها وبنيته التحتية ضغط العقوبات الأمريكية المفروضة منذ أعوام، وفقاً لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشال”: “سيتم استثمار ما لا يقل عن 100 مليار دولار من جانب شركات النفط الكبرى، وسألتقي بهم جميعاً اليوم (الجمعة) في البيت الأبيض”.

وأكد المسؤولون في واشنطن بعد اعتقال مادورو، أن واشنطن ستتولى إدارة فنزويلا في المرحلة المقبلة، بينما ألمح وزير الطاقة كريس رايت الأربعاء إلى أن بلاده ستسيطر على قطاع النفط في كراكاس إلى أجل غير مسمى.

