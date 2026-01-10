نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: «سوق اليوم الواحد» بالمنيا مستمر لما بعد رمضان لتخفيف الأعباء عن المواطنين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 10 يناير 2026 07:06 مساءً - محمد أحمد_ أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار معرض سوق اليوم الواحد في المنيا حتي مابعد شهر رمضان الكريم لتوفير احتياجات الأسرة من السلع الأساسية بأسعار منخفضة.

وأكد وزير التموين خلال تفقد سوق اليوم الواحد يمحافظة المنيا بحضور المحافظ اللواء عماد كدواني على أن الأسعار داخل المعرض أقل مقارنة بأسعار المنتجات المعروضة خارجه.

ولفت فاروق إلى أنه جرى التعرف على رأي المحافظ بشأن مدى ملاءمة المعرض للمكان المقام فيه، موجهاً الشكر على التعاون المثمر مع محافظ المنيا.

وأعرب وزير التموين عن أمله في أن يسعد أهالي محافظة المنيا بهذا المعرض، الذي يمثل مصدر فخر واعتزاز للجميع.

من جهته قال اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن وزارة التموين تُعد الداعم الأساسي والوحيد في محافظة المنيا، موضحاً أن توفير السلع التموينية هو ثمرة لجهود كبيرة.

وأشار إلى أن إقامة هذا المعرض بعيدًا عن الكتل السكنية في بعض المناطق يُعد مكسبًا حقيقيًا، خاصة في المدن والمناطق التي تحتاج إلى مثل هذه الخدمات، لما لذلك من أثر إيجابي على المواطنين.

وأضاف محافظ المنيا أن هذا النوع من المعارض سيتم تعميمه في مختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين، وبما يحقق الخير للجميع، مؤكداً أن استمرار هذه المعارض سيكون سببًا مباشرًا في تخفيض الأسعار، مع العمل على خفضها بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن اختيار الموقع يُعد مناسبًا للتجار، إلى جانب الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة التموين، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو مراعاة مستقبل المواطن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، وهو ما ينعكس على أرض الواقع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين: «سوق اليوم الواحد» بالمنيا مستمر لما بعد رمضان لتخفيف الأعباء عن المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.