ماكرون يدعو أوروبا لإيجاد وسيلة اقتراض مشتركة وتحدي هيمنة الدولار

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:10 مساءً - العربية نت _ جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، دعوته للاتحاد الأوروبي إلى الاقتراض المشترك، مثل إصدار سندات اليورو، معتبرًا أن ذلك سيسمح لأوروبا بالاستثمار على نطاق واسع وتحدي هيمنة الدولار الأمريكي.

"جرينلاند" جرس إنذار للاستعداد لمزيد من الخلافات مع الولايات المتحدة

وقال، إن على أوروبا الاستعداد لمزيد من الخلافات مع الولايات المتحدة، والتعامل مع ما وصفه بـ”لحظة جرينلاند” باعتبارها جرس إنذار يدفع إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية طال انتظارها، وتعزيز القوة العالمية للتكتل الأوروبي.

وفي مقابلات نُشرت في عدة صحف أوروبية، قال ماكرون إن على أوروبا ألا تخلط بين تراجع مؤقت في حدة التوتر مع واشنطن وبين تحوّل دائم، رغم ما يبدو أنه نهاية للخلافات المتعلقة بجرينلاند والتجارة والتكنولوجيا، وفق ما نقلته “”.

وأضاف: “عندما يكون هناك عمل عدائي واضح، لا ينبغي أن ننحني أو نحاول التوصل إلى تسوية. لقد جربنا هذه الاستراتيجية لأشهر، ولم تنجح”، وذلك في تصريحات لعدة صحف، من بينها “لوموند” و”فاينانشال تايمز”.

وقال ماكرون إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت “معادية لأوروبا بشكل علني”، وتسعى إلى “تفكيك” الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: “الولايات المتحدة ستهاجمنا، خلال الأشهر المقبلة – وهذا أمر مؤكد – بسبب تنظيم القطاع الرقمي”، محذرًا من احتمال فرض رسوم جمركية أمريكية على الواردات، في حال لجأ الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون الخدمات الرقمية للسيطرة على شركات التكنولوجيا.

ومن المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل، يوم الخميس، لبحث إجراءات تهدف إلى تعزيز اقتصاد الاتحاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الولايات المتحدة والصين على الساحة العالمية.

