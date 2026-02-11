نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الطيران: نتائج تقييم IASA تؤكد المستوى المتقدم لمنظومة السلامة الجوية المصرية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 فبراير 2026 04:10 مساءً - دوت الخليج_ التقى الدكتور الطيار سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بوفد إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية (FAA)، بحضور الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، وأندرو دولر ممثل السفارة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من قيادات سلطة الطيران المدني وأعضاء الوفد الأمريكي، لإعلان نتائج أعمال التدقيق والتقييم التي أجرتها الإدارة الأمريكية.

وأشاد وفد إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية بكفاءة منظومة السلامة والرقابة في سلطة الطيران المدني المصري، بعد نتائج برنامج التقييم الدولي لسلامة الطيران (IASA)، مؤكدة المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مصر في تطبيق المعايير الدولية للسلامة الجوية.

أجريت أعمال التدقيق في مقر سلطة الطيران المدني خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير 2026، وركزت على مدى توافق القوانين واللوائح والتشريعات الوطنية مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، خاصة ما يتعلق بتراخيص العاملين، وتشغيل الطائرات، وصلاحيتها للطيران، بالإضافة إلى العناصر الثمانية الأساسية لنظام الرقابة الفعّال على السلامة الجوية.

وأظهرت نتائج التدقيق كفاءة منظومة الرقابة والإشراف، وفاعلية الهيكل التنظيمي، وتوافر الكوادر الفنية المؤهلة، إلى جانب الالتزام الصارم بتطبيق المعايير الدولية في جميع أنشطة الطيران المدني.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن إشادة الإدارة الأمريكية تمثل شهادة دولية مهمة تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه سلطة الطيران المدني المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع السلامة الجوية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية لاستدامة نمو قطاع الطيران المدني.

وأضاف الحفني أن النتائج الإيجابية للتقييم الدولي جاءت ثمرة لجهود مؤسسية متواصلة وتنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير المنظومة التشريعية والفنية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل بما يواكب أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية.

توجه وزير الطيران المدني بخالص الشكر والتقدير لفرق العمل بسلطة الطيران المدني على جهودهم المتميزة خلال أعمال التدقيق، مشيدًا بكفاءتهم واحترافيتهم وانضباطهم في الأداء، والتي أسهمت في إبراز الصورة المشرفة للمنظومة المصرية على المستوى الدولي.

ثمّن وفد التفتيش الأمريكي المستوى الراقي الذي ظهرت به سلطة الطيران المدني، مشيدًا بكفاءة منظومة العمل وتطبيق أعلى معايير السلامة الجوية وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا أن الاحترافية والانضباط يعكسان تطورًا مؤسسيًا واضحًا وحرصًا دائمًا على الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف.

يسهم اجتياز هذا التقييم في تعزيز مكانة مصر في قطاع الطيران المدني عالميًا، ودعم ثقة المجتمع الدولي في منظومة السلامة الجوية المصرية، كما يدعم حركة التشغيل الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

