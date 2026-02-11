نعرض لكم الان تفاصيل خبر مسؤولة بالفيدرالي الأمريكي تتوقع استقرار أسعار الفائدة لفترة ممتدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 فبراير 2026 04:10 مساءً - سي إن بي سي_ قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، إن الفيدرالي الأمريكي لا يرى حاجة ملحة لتغيير أسعار الفائدة هذا العام، مشيرة إلى أن التوقعات الاقتصادية تتسم بـ”تفاؤل حذر”، وفق .

وأضافت هاماك في خطاب أمام رابطة المصرفيين بولاية أوهايو: “الفائدة ربما تبقى على حالها لفترة طويلة”، موضحة أن السياسة النقدية الحالية لا تقيد النشاط الاقتصادي ولا تحفزه بشكل مبالغ فيه.

وشددت هاماك على أن الأفضل هو التحلي بالصبر وتقييم أثر التخفيضات السابقة في أسعار الفائدة، مؤكدة أن ثبات الفائدة يعكس التطورات الاقتصادية الإيجابية.

كما ذكرت أنها تدعم قرار الفيدرالي الأمريكي في يناير بالإبقاء على النطاق المستهدف للفائدة بين 3.5 و3.75%.

وتملك هاماك حق التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة هذا العام، ما يمنح تصريحاتها وزناً إضافياً في رسم ملامح السياسة النقدية المقبلة.

يُذكر أن الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة 75 نقطة أساس العام الماضي لدعم سوق العمل المتراجع، مع الإبقاء على قيود كافية لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% بعد تجاوزه لسنوات.

تابعنا على | Linkedin | instagram

تأتي تصريحات هاماك في وقت يترقب فيه المستثمرون إشارات أوضح من الفيدرالي الأمريكي بشأن مسار الفائدة، وسط توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وضبط التضخم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤولة بالفيدرالي الأمريكي تتوقع استقرار أسعار الفائدة لفترة ممتدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.