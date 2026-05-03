الإمارات تعلن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 مايو 2026 02:01 مساءً - العربية نت_ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اليوم السبت، عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء دولة الإمارات، ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت موقتاً.

وأكدت الهيئة في بيان أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية.

وأشارت الهيئة إلى تعاون المسافرين وشركات الطيران خلال الفترة الماضية، مؤكدة جاهزية فرقها الفنية والتشغيلية للتعامل مع أي مستجدات محتملة.

