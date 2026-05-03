نعرض لكم الان تفاصيل خبر العراق: يمكننا استعادة مستويات إنتاج النفط خلال أيام بمجرد فتح هرمز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 مايو 2026 02:01 مساءً - _ قال باسم محمد وكيل ​وزارة النفط العراقية اليوم ‌السبت، إن العراق قادر على استعادة ​المستويات الطبيعية لإنتاج ​النفط والصادرات في غضون ⁠سبعة أيام من ​انتهاء أزمة مضيق ​هرمز.

وأوضح أن الإنتاج الحالي يبلغ 1.5 مليون برميل ​يوميا، مع تصدير ​نحو 200 ألف برميل يوميا ‌عبر ⁠ميناء جيهان، في حين جرى تجهيز ناقلتين، ومن المتوقع ​وصول ​ناقلتين ⁠أخريين تبعا للظروف الأمنية في ​المضيق، الذي ​أبقته ⁠طهران في حكم المغلق خلال الحرب.

