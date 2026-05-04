الهند تبدأ تصدير القمح لأول مرة منذ 4 سنوات

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 02:01 مساءً - – قالت مصادر تجارية لرويترز، إن متعاملين ​في الهند بدأوا في تصدير ‌القمح لأول مرة منذ أربع سنوات، إذ جعل المحصول الوفير ​وارتفاع الأسعار العالمية وأسعار ​الشحن شحنات هذه السلعة الأساسية ⁠تنافسية بالنسبة للمشترين في ​آسيا والشرق الأوسط.

وأضافوا أن شركة (آي.تي.سي) ​للسلع الاستهلاكية بدأت في تحميل 22 ألف طن من القمح في ميناء ​كاندلا غرب الهند للشحن ​إلى الإمارات.

وسمحت الهند، التي تتوقع زيادة ‌غير ⁠مسبوقة في المحصول، بتصدير القمح هذا العام بعد حظر فرضته في 2022.

ومددت الحكومة هذا ​الحظر في ​عامي ⁠2023 و2024 بعد أن أدى الحر الشديد ​إلى تراجع المحصول واستنزاف ​المخزونات، ⁠مما أدى إلى ارتفاع قياسي في الأسعار وأثار تكهنات ⁠بأنها ​قد تحتاج إلى ​الاستيراد لأول مرة منذ 2017.

