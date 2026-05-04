قطر للطاقة ترفع سعر البيع الرسمي للخامين البري والبحري في مايو

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 02:01 مساءً - – قال مصدران إن ​شركة قطر للطاقة رفعت ‌سعر البيع الرسمي للخامين البري والبحري لشهر ​مايو وسط ​اضطرابات في الصادرات ناجمة ⁠عن الصراع بين ​الولايات المتحدة وإيران.

وحددت ​الشركة سعر خام قطر البحري بعلاوة قدرها 17.05 ​دولار للبرميل فوق ​متوسط أسعار خامي دبي وعُمان، ‌وهو ⁠ما يمثل زيادة حادة مقارنة بعلاوة بلغت خمسة سنتات ​للبرميل ​الشهر ⁠الماضي.

كما حددت الشركة سعر البيع ​الرسمي لخام ​قطر ⁠البري بعلاوة قدرها 18 دولارا للبرميل ارتفاعا ⁠من ​دولار واحد ​للبرميل في أبريل.

