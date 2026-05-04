وزير التخطيط: مصر تبدأ الإعداد للمرحلة الثانية من البرنامج القطري مع (OECD)

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 02:01 مساءً - حمدي أحمد وسمر السيد _ قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، خطوة هامة لدعم النمو الاقتصادي في مصر.

أضاف خلال فعالية ختام المرحلة الأولى للبرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن البرنامج ساهم في تحقيق نتائج ملموسة وجيدة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تنوعا قطاعيا.

وأوضح رستم، أن رؤية 2030 تركز على استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاح المؤسسي والحوكمة والبرنامج القطري جاء ليدعم هذه الأهداف.

وأشار إلى أن مصر أصبحت شريكا أساسيا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شمال أفريقيا، لافتا إلى أن البرنامج القطري مع المنظمة يتضمن 35 مشروعا موزعة على 5 محاور رئيسية، تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، والتنمية المستدامة.

وذكر وزير التخطيط، أن مصر تتطلع للإعداد للمرحلة الثانية من البرنامج القطري، ونقود حاليا حوارا مع الجهات المختلفة لتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

