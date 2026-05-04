تفاصيل خبر رئيس الوزراء: البرنامج القطري مع OECD ساهم في التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 02:01 مساءً - حمدي أحمد وسمر السيد _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ساهم في تعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والنمو الأكثر استدامة.

أضاف مدبولي، خلال فعالية ختام المرحلة الأولى للبرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن ختام البرنامج يأتي في إطار أوضاع جيوسياسية وتحديات عديدة في المنطقة.

وأوضح مدبولي، أن البرنامج القطري كان من أهم أهدافه تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر، التي اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة التغيرات والتحديات التي تواجه المنطقة.

وأشار إلى أن الشراكة مع المنظمة كانت أداة فاعلة لصنع السياسات والقرارات في مصر وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، حيث تم تنفيذ البرنامج من خلال 20 جهة وطنية في الدولة وركز على 5 محاور رئيسية وتنفيذ 35 مشروعا.

وتابع: ” البرنامج ساهم أيضا في مصر بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمؤسسات الدولية الأخرى”.

وأكد مدبولي، أن الدولة تواصل جهودها في بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام.

