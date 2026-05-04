أحمد حماد: 300 مليون دولار استثمارات ABB مصر خلال 10 سنوات

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 05:40 مساءً - شاهندة إبراهيم – قال أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ABB مصر للصناعات الكهربائية، إن ثقة الشركة الأم في السوق المصرية انعكست في استثمارات بلغت نحو 300 مليون دولار خلال السنوات العشر الماضية، تم توجيهها لتحديث وتوسيع خطوط الإنتاج، والتحول نحو الطاقة النظيفة.

وأشار حماد خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن الشركة تستهدف أن يعمل أحد مصانعها بنسبة 70% من الطاقة النظيفة بنهاية العام المقبل.

ولفت إلى أن ABB مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية لا تخدم السوق المحلية فقط، بل تمتد لتشمل التصدير إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، من بينها دول أوروبية على رأسها ألمانيا، إلى جانب أسواق في أمريكا اللاتينية وإفريقيا.

كما نوّه بامتلاكها 7 مواقع إستراتيجية داخل مصر، بما يتيح لها التواجد بالقرب من العملاء وتلبية احتياجات مختلف القطاعات الصناعية والبنية التحتية.

وأوضح أن توجهات الشركة تتماشى مع محاور الدولة المصرية لتطوير القطاع الصناعي، والتي تشمل توسيع القاعدة الصناعية، وتوطين الصناعة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أن تاريخ الشركة مرتبط بالمشاركة في مشروعات قومية كبرى، بدءًا من السد العالي والمتحف المصري الكبير، فضلا عن مساهمتها في البرج الأيقوني.

نسبة المكون المحلي في بعض منتجات الشركة وصلت إلى 78%

وكشف عن وصول نسبة المكون المحلي في بعض منتجاتها إلى 78%، رغم كونها منتجات تكنولوجية كهربائية متقدمة، وذلك من خلال مجمع صناعي يضم 13 مصنعًا.

وأكد حماد، أن خطتها المستقبلية تستهدف تعميق هذا التوجه عبر دعم شبكة الموردين المحليين والصناعات المغذية.

