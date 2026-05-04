وزير التخطيط: معدل النمو المتوقع للعام المالي الجاري يتراوح بين 4.8% إلى 5%

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 05:40 مساءً - حمدي أحمد وسمر السيد _ قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك سيناريوهات متوقعة لمعدل النمو في العام المالي الجاري بحيث يتراوح بين 4.8% إلى 5%.

أضاف رستم، خلال تصريحات على هامش ختام المرحلة الأولى للبرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه في ضوء التوترات الحالية في المنطقة ستراجع الوزارة هذه السيناريوهات وذلك في حالة إطالة أمد الصراع أو إذا استقرت الأمور.

وتوقع وزير التخطيط، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام المالي المقبل ليكون في حدود ما بين 5.2%إلى 5.4% .

وفيما يتعلق بمؤشرات النمو في الربع الثالث من العام المالي الجاري، أشار الوزير إلى أننا في انتظار أخبار جيدة سيتم الإعلان عنها الأسبوع الجاري.

