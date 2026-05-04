ريبسول ‌الإسبانية تبيع حصة 49% من محفظة الطاقة المتجددة إلى مصدر الإماراتية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 05:40 مساءً - – ذكرت صحيفة سينكو دياس الإسبانية اليوم الإثنين نقلا عن ​مصادر مطلعة، أن مجموعة ريبسول ‌وافقت على بيع حصة 49 بالمئة في أكبر محفظة أصول في مجال الطاقة المتجددة ​في إسبانيا إلى شركة مصدر ​الإماراتية.

وأضافت الصحيفة أن مشروع مينيرفا، الذي ⁠تبلغ قيمته حوالي 850 مليون ​يورو (996 مليون دولار)، ينتج 706 ميجاوات من ​الطاقة موزعة على 13 محطة للرياح وست محطات للطاقة الشمسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة ​في مراحلها النهائية ومن المقرر إتمامها ​في غضون أسابيع.

والصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من ‌الاتفاقيات ⁠التي وقعتها مصدر، ومقرها أبوظبي، مع شركات إسبانية في إطار سعيها للتوسع في السوق الأيبيرية.

وفي 2024، اشترت مصدر ​شركة سايتا ​ييلد ⁠الإسبانية للطاقة الخضراء من روكفيلد رينيوابل الكندية مقابل 1.4 ​مليار دولار.

وفي الآونة الأخيرة، استحوذت ​على ⁠49.99 بالمئة من محفظة الطاقة الشمسية لشركة إنديسا، ودخلت في شراكة مع ⁠موفي، ​سيبسا سابقا، في مشروع ​للهيدروجين الأخضر بقيمة 1.2 مليار دولار.

