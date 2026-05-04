شركة ABB تستهدف 28 مليار جنيه صادرات العام المقبل

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 05:40 مساءً - شاهندة إبراهيم – كشف أحمد حماد رئيس مجلس إدارة شركة ABB مصر للصناعات الكهربائية، عن حجم صادراتها البالغة نحو 25 مليار جنيه خلال العام الماضي، موضحًا أنها تمثل حاليًا نحو 24% من إجمالي حجم الأعمال، مع تحقيق نمو قوي بلغ 80% خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال حماد في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، إن الشركة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 35% بحلول عام 2030، مدفوعة بخطط نمو سنوية تتراوح بين 20% و25%.

وأشار إلى أن حجم الأعمال يصل إلى نحو 14 مليار جنيه خلال عام 2025، منها ما يقرب من 25% موجه للتصدير، بما يعادل نحو 25 مليار جنيه، مع استهداف زيادتها بنسبة 15% خلال العام المقبل لتصل إلى ما بين 27 و28 مليار جنيه صادرات مستهدفة.

