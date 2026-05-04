نعرض لكم الان تفاصيل خبر ما تقييم أشرف سالمان للصندوق السيادي المصري؟ من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 05:40 مساءً - قال أشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق ورئيس الاتحاد المصري للأوراق المالية ومؤسس ورئيس مجموعة أور كابيتال في هذا المقطع مع ياسمين منير مدير تحرير جريدة دوت الخليج، إن الصندوق السيادي ليس صندوقًا لإعادة هيكلة بل أداة لإدارة فوائض السيولة.
ودعا أشرف سالمان، إلى العودة لجوهر الصندوق السيادي وبعدها نحدد كيفية الانطلاق.
يناقش برنامج دوت الخليج بودكاست مسيرة أحد قادة مجتمع الأعمال والاستثمار والاقتصاد، ويرصد وجهة نظره في عدد من قضايا الاقتصاد الملحة
يعد البرنامج ويقدمه كل من: أحمد رضوان رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة دوت الخليج، وياسمين منير مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة دوت الخليج، ورضوى إبراهيم مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة دوت الخليج
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