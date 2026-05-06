سفير ألمانيا: اهتمام متزايد من شركاتنا بتوسيع استثماراتها بمصر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 08:55 مساءً - سمر السيد_ قال سفير ألمانيا بالقاهرة، يورجن شولتس، إن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات الألمانية بتوسيع استثماراتها في مصر وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي، مشيرًا إلى أن شركة سيمنز تعد من أبرز الشركات العاملة في السوق المحلية، لا سيما في مشروع القطار فائق السرعة والبنية التحتية الخاصة به.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقدته السفارة اليوم، أنه يجري حاليًا تنفيذ الخط الأول من مشروع القطار فائق السرعة، مع تطلع للمشاركة في تنفيذ الخطين الثاني والثالث.

وتابع أن شركة “هيرنكنيشت” المتخصصة في حفر الأنفاق تعمل حاليًا في مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأكد أن العلاقات بين مصر وألمانيا قوية وتمتد لعقود طويلة، وتقوم على الصداقة والشراكة الوثيقة.

وأشار إلى أن نحو 1600 شركة ألمانية تعمل في السوق المحلية.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل نحو 6 مليارات يورو خلال عام 2025، متوقعًا تجاوز هذا الرقم خلال العام الجاري.

وأوضح أن حجم التجارة بين البلدين سجل نحو 5.5 مليار يورو خلال عام 2024.

وقال إنه يمكن الارتقاء بحجم التجارة المشتركة بين البلدين من خلال زيادة تبادل وشراء منتجات الجانبين، مضيفًا أن السفارة تعمل على تعريف الشركات الألمانية بفرص الاستثمار في مصر، بينما تتخذ الشركات قراراتها النهائية بشأن الاستثمار.

وأضاف أن الغرفة الألمانية العربية للتجارة ستحتفل هذا العام بمرور 75 عامًا على تأسيسها وعملها في مصر.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي