نعرض لكم الان تفاصيل خبر سفير ألمانيا: أوروبا تأثرت بأزمة هرمز ونؤكد أهمية الحلول الدبلوماسية مع إيران من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 08:55 مساءً - سمر السيد_ قال سفير ألمانيا بالقاهرة، يورجن شولتس، إن بلاده وأوروبا تأثرتا جراء أزمة مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن ألمانيا تستورد ما بين 5% و6% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من منطقة الخليج العربي.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي عقدته السفارة مساء اليوم الأربعاء، اهتمام ألمانيا بحرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددًا على أهمية التوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة مع إيران بعيدًا عن الحلول العسكرية.

وأضاف أن بلاده تدعم المفاوضات الجارية وتسعى للوصول إلى صيغة توافقية بين جميع الأطراف، مؤكدًا أن العالم ليس بحاجة إلى قوة نووية جديدة في الوقت الحالي.

وأشار إلى استعداد ألمانيا لتقديم كاسحات ألغام ومعدات للكشف عن الألغام في مضيق هرمز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير ألمانيا: أوروبا تأثرت بأزمة هرمز ونؤكد أهمية الحلول الدبلوماسية مع إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.