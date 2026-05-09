صندوق النقد الدولي يتوقع 2.5 مليار دولار دخل صاف في 2026 رغم الضبابية الشديدة

دبي - احمد فتحي في السبت 9 مايو 2026 02:01 مساءً - سي إن بي سي_ قال صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافٍ يبلغ نحو 2.5 مليار دولار في السنة المالية 2026، وذلك عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل.

وأضاف الصندوق: “لا تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية”.

ووفقًا لبيان منفصل صدر أمس الجمعة، وافق مجلس إدارة الصندوق في أبريل على صافي ميزانية إدارية للسنة المالية 2027 يبلغ مجموعها 1.6 مليار دولار، والتي ستغطي فترة تبلغ نحو عام واحد اعتبارًا من أول مايو.

وقال الصندوق إن أرصدته الاحتياطية، التي توفر حاجزًا لحمايته من الخسائر المحتملة الناجمة عن الائتمان والدخل والمخاطر المالية الأخرى، من المتوقع أن ترتفع إلى 35.9 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2026، وهو ما يتجاوز الهدف المتوسط الأجل لصندوق النقد الدولي.

وبالنظر إلى المستقبل، توقع صندوق النقد الدولي دخلًا صافياً يبلغ نحو 2.6 مليار دولار في كل من السنتين الماليتين 2027 و2028.

ووافق المجلس التنفيذي على الإبقاء على هامش سعر الفائدة الأساسي لصندوق النقد الدولي عند 60 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، للفترة من 2027 إلى 2028، مع الحفاظ على الأسعار الحالية للدول الأعضاء التي تقترض من الصندوق.

