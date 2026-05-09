رئيس هيئة الاستثمار: العنصر البشري أساس جذب الاستثمارات

دبي - احمد فتحي في السبت 9 مايو 2026 05:01 مساءً - عقد دكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع قيادات وكوادر الإدارة المركزية للموارد البشرية، بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة، لمناقشة استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة وسبل تطويرها.

وأشار دكتور محمد عوض إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح الهيئة في تنفيذ خطط الدولة لجذب الاستثمارات، وذلك عبر تمكين العاملين وتزويدهم بالأدوات التقنية والتدريبية اللازمة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما حرص دكتور محمد عوض علي مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العاملين، موجّهًا بسرعة وضع حلول تنفيذية وعملية لمعالجتها، مع التأكيد على أولوية الارتقاء بأوضاعهم وتحقيق الرضا الوظيفي، بما يساهم في تقديم خدمات متميزة للمستثمرين.

الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة، أهمية تطوير سياسات الموارد البشرية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحديث المؤسسي، بما يدعم تحقيق مستهدفات الهيئة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

