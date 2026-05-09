نعرض لكم الان تفاصيل خبر انتعاش قوي لصادرات الصين ونمو الفائض التجاري رغم توترات الشرق الأوسط من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 9 مايو 2026 06:13 مساءً - _ تسارعت وتيرة نمو الصادرات الصينية في أبريل، بالرغم من الوضع الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، إذ سارعت المصانع لمجاراة ​موجة طلبيات من القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ‌ومشترين آخرين يسعون إلى تخزين المكونات وسط مخاوف من أن تدفع الحرب على إيران تكاليف المدخلات العالمية إلى ​المزيد من الارتفاع.

وستكون هذه القراءة القوية للصادرات، ​التي رفعت الفائض التجاري للصين مع الولايات ⁠المتحدة إلى 87.7 مليار دولار منذ بداية العام، ​محط اهتمام هذا الأسبوع مع زيارة الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب لبكين لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ من المتوقع فيها تمديد الهدنة التجارية التي ​تم التوصل إليها العام الماضي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتعاش قوي لصادرات الصين ونمو الفائض التجاري رغم توترات الشرق الأوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.