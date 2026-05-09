مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

امتحانات آخر العام 2026.. انطلاق اختبارات المواد غير...

امتحانات آخر العام 2026.. انطلاق اختبارات المواد غير...

نهاية ملحمة تاريخية.. إيقاف ”المؤسس أورهان” بعد موسم...

نهاية ملحمة تاريخية.. إيقاف ”المؤسس أورهان” بعد موسم...

من فقرة ترفيهية إلى حادث كبير.. ماذا فعل شبل...

من فقرة ترفيهية إلى حادث كبير.. ماذا فعل شبل...

تردد قناة FX 2026 على نايل سات.. اطّلع على...

تردد قناة FX 2026 على نايل سات.. اطّلع على...

قبل عيد الأضحى.. الأزهر يوضح سن الأضحية والشروط...

قبل عيد الأضحى.. الأزهر يوضح سن الأضحية والشروط...

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية واللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية واللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

الرئيسية مال وأعمال

باسل رحمي: المشروعات الصغيرة والناشئة تمتلك قدرات تنافسية واعدة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
باسل رحمي: المشروعات الصغيرة والناشئة تمتلك قدرات تنافسية واعدة

باسل رحمي: المشروعات الصغيرة والناشئة تمتلك قدرات تنافسية واعدة

نعرض لكم الان تفاصيل خبر باسل رحمي: المشروعات الصغيرة والناشئة تمتلك قدرات تنافسية واعدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 9 مايو 2026 09:13 مساءً - أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يطبق آليات وسياسات متكاملة لتسويق الخدمات الفنية والمنتجات التمويلية وغير المالية التي يقدمها للمواطنين، وذلك بهدف تشكيل انطباع ذهني متكامل لدى الجمهور المستهدف وكذلك الوصول بتلك الخدمات إلى قطاعات عريضة من الشباب رواد الأعمال والمبتكرين وتشجيعهم على العمل الحر وزيادة مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني.

جاءت تصريحات رحمي خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر Marketers League في نسخته التاسعة، والتي أقيمت برعاية جهاز تنمية المشروعات وبمشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارات وقيادات التسويق لأكبر الشركات والكيانات التسويقية والاقتصادية في مصر.

وأوضح رحمي أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والمسوقين وعقد اللقاءات المتميزة يهدف لمناقشة التحولات حول مفهوم التسويق ودوره المتنامي الداعم لعملية اتخاذ القرار وارتباطه بتسريع التطور في عالم الأعمال، حيث يتيح المؤتمر الفرصة لإدارة الحوار وتبادل النقاش والتشاور بشأن الاستراتيجيات التسويقية المختلفة، وتأثيرها الفعال والمباشر في بيئة الأعمال، وآليات توظيفها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تعزيز إقامة المشروعات وريادة الأعمال ويقدم باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المالية وغير المالية ويحرص على تطويرها واستمراريتها معتمدا في ذلك على آليات وسياسات لتسويق الخدمات للوصول بتلك الخدمات إلى قطاعات عريضة من الشباب.

وأكد رحمي على أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك الشركات الابتكارية والناشئة المصرية تكتسب أهمية خاصة خلال الفترة الحالية وتوليها الحكومة اهتماما كبيرا، حيث أصبحت تتمتع بميزات تنافسية عديدة وقدرات كبيرة تتطلب الاستثمار فيها وتنميتها واستغلالها لتنمية الاقتصاد.

ودعا رحمي في ختام كلمته رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين والمسوقين بكبرى الشركات والمؤسسات العاملة بمختلف القطاعات في مصر بتوجيه اهتمامهم نحو المشروعات المتوسطة والصغيرة والاستفادة من امكانياتها، خاصة في توريد منتجات وصناعات مغذية وتصميم وإتاحة خدمات للكيانات الكبيرة بشكل اقتصادي منخفض التكلفة وذات جودة عالية، إضافة إلى دورها المرتبط بالإنتاج، وسلاسل القيمة والإمداد، والعمل على تعزيز فرص التشبيك فيما بين المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة من جانب، والمشروعات الكبيرة من جانب آخر لفتح آفاق أرحب وأسواق أكبر لصغار رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باسل رحمي: المشروعات الصغيرة والناشئة تمتلك قدرات تنافسية واعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إخترنا لك

د. محمد فريد: نعمل على بناء شراكة متكاملة مع بيلاروسيا ترتكز على التجارة والاستثمار

أخبار ذات صلة

0 تعليق