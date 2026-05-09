باسل رحمي: المشروعات الصغيرة والناشئة تمتلك قدرات تنافسية واعدة

دبي - احمد فتحي في السبت 9 مايو 2026 09:13 مساءً - أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يطبق آليات وسياسات متكاملة لتسويق الخدمات الفنية والمنتجات التمويلية وغير المالية التي يقدمها للمواطنين، وذلك بهدف تشكيل انطباع ذهني متكامل لدى الجمهور المستهدف وكذلك الوصول بتلك الخدمات إلى قطاعات عريضة من الشباب رواد الأعمال والمبتكرين وتشجيعهم على العمل الحر وزيادة مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني.

جاءت تصريحات رحمي خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر Marketers League في نسخته التاسعة، والتي أقيمت برعاية جهاز تنمية المشروعات وبمشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارات وقيادات التسويق لأكبر الشركات والكيانات التسويقية والاقتصادية في مصر.

وأوضح رحمي أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والمسوقين وعقد اللقاءات المتميزة يهدف لمناقشة التحولات حول مفهوم التسويق ودوره المتنامي الداعم لعملية اتخاذ القرار وارتباطه بتسريع التطور في عالم الأعمال، حيث يتيح المؤتمر الفرصة لإدارة الحوار وتبادل النقاش والتشاور بشأن الاستراتيجيات التسويقية المختلفة، وتأثيرها الفعال والمباشر في بيئة الأعمال، وآليات توظيفها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تعزيز إقامة المشروعات وريادة الأعمال ويقدم باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المالية وغير المالية ويحرص على تطويرها واستمراريتها معتمدا في ذلك على آليات وسياسات لتسويق الخدمات للوصول بتلك الخدمات إلى قطاعات عريضة من الشباب.

وأكد رحمي على أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك الشركات الابتكارية والناشئة المصرية تكتسب أهمية خاصة خلال الفترة الحالية وتوليها الحكومة اهتماما كبيرا، حيث أصبحت تتمتع بميزات تنافسية عديدة وقدرات كبيرة تتطلب الاستثمار فيها وتنميتها واستغلالها لتنمية الاقتصاد.

ودعا رحمي في ختام كلمته رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين والمسوقين بكبرى الشركات والمؤسسات العاملة بمختلف القطاعات في مصر بتوجيه اهتمامهم نحو المشروعات المتوسطة والصغيرة والاستفادة من امكانياتها، خاصة في توريد منتجات وصناعات مغذية وتصميم وإتاحة خدمات للكيانات الكبيرة بشكل اقتصادي منخفض التكلفة وذات جودة عالية، إضافة إلى دورها المرتبط بالإنتاج، وسلاسل القيمة والإمداد، والعمل على تعزيز فرص التشبيك فيما بين المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة من جانب، والمشروعات الكبيرة من جانب آخر لفتح آفاق أرحب وأسواق أكبر لصغار رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية.

