مصطفى مدبولي يدعو رئيس جيبوتي لزيارة مصر لتعزيز التعاون المشترك

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 مايو 2026 11:01 صباحاً - استقبل إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم؛ وذلك على هامش رئيس الوزراء في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي مستهل اللقاء، نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات وتهاني الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيره الجيبوتي بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الكبيرة التي منحها الشعب الجيبوتي له تقديراً لدوره الريادي في قيادة البلاد وتحقيق التنمية الشاملة.

كما جدد رئيس الوزراء توجيه دعوة رئيس الجمهورية إلى الرئيس الجيبوتي لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بهدف تعزيز الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وخلال اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الدولتين، التي تقوم على أسس متينة من التعاون والاحترام المتبادل ووحدة المصير، مؤكدًا حرص مصر على التنسيق المستمر مع جمهورية جيبوتي الشقيقة في القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى محاور التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات متعددة، بما يشمل تطوير الموانئ والمناطق الحرة، وتعزيز البنية التحتية واللوجستيات، إلى جانب التعاون في قطاعات الكهرباء والطاقة والاقتصاد والزراعة والخدمات الصحية، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

ومن جانبه أكد رئيس جمهورية جيبوتي أن العلاقة بين البلدين تمثل نموذجًا يحتذى للتعاون، مدعومة بروابط تاريخية وثقافية وسياسية.

كما طلب فخامة رئيس جيبوتي نقل خالص تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

