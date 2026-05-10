سلامة الغذاء: 230 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع .. وإيطاليا أكبر الأسواق المستقبلة

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 مايو 2026 05:01 مساءً - محمد أحمد _ أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن عدد الرسائل الغذائية المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 3812 رسالة بإجمالي 230 ألف طن، عن 1480 شركة مُصدِّرة.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الأسبوعي، أن الرسائل التصديرية شملت نحو 760 صنفًا من المنتجات الغذائية، تنوعت بين الثمار والفواكه، والخضراوات والدرنات، والدقيق ومنتجات الحبوب، إلى جانب محضرات الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وأضافت أن عدد أصناف الفواكه المصدَّرة بلغ 39 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 57 ألف طن، تصدرتها الموالح بإجمالي 40 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 9 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 8 آلاف طن.

كما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة 48 صنفًا بإجمالي 36 ألف طن، حيث تصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة، بإجمالي 9 آلاف طن، تلتها البطاطا الحلوة بنحو 8 آلاف طن، ثم الخضراوات المشكلة بإجمالي 5 آلاف طن.

وتصدرت إيطاليا قائمة الدول المستوردة للسلع الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من السعودية، ليبيا، إنجلترا، وهولندا، وذلك من بين إجمالي 191 دولة مستوردة.

ميناء الإسكندرية يتصدر حركة الرسائل الغذائية المصدرة والمستوردة

واحتل ميناء الإسكندرية صدارة قائمة الموانئ الأكثر تصديرًا للرسائل الغذائية، بإجمالي 667 رسالة، تلاه ميناء دمياط بعدد 545 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 512 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1250 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

1632 عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد بإجمالي 340 ألف طن

وفيما يتعلق بالواردات، كشف تقرير الهيئة أن عدد الرسائل الغذائية الواردة الي البلاد خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 1632 رسالة بإجمالي 340 ألف طن، استوردتها 768 شركة، وتنوعت بين القمح وفول الصويا والفول العريض.

وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدِّرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والهند، وذلك من بين إجمالي 80 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 485 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بإجمالي 336 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بإجمالي 207 رسائل.

الإفراج عن 972 رسالة غذائية تحت التحفظ و420 عبر منظومة الإفراج السريع

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 972 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 420 رسالة.

وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لـ 41 رسالة، كما تم إصدار تراخيص استيراد لصالح 94 مستوردًا خلال الفترة ذاتها

ونفّذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية بالهيئة، خلال الاسبوع الماضي 62 مأمورية تحفظ شملت المرور على 80 منشأة غذائية، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري.

التحفظ على 110 رسائل واردة و 23 مرفوضة معمليًا

كما تم التحفظ على 110 رسالة غذائية واردة، إلى جانب الاستمرار في التحفظ على 23 رسالة مرفوضة معمليًا، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

حملات ميدانية لمتابعة استلام القمح المحلي وإضافة فترة مسائية للتيسير على المزارعين

ومع انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، تشارك الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، في تنفيذ حملات مرور ميدانية بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة انتظام عمل لجان استلام القمح المحلي، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجهها.

كما تقرر إضافة فترة عمل مسائية لاستلام المحصول من المزارعين، تمتد من الساعة 8 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، للتيسير على المزارعين وتسريع عمليات التوريد.

