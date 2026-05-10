د. محمود محيي الدين: لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون تحقيق السلام

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 مايو 2026 06:13 مساءً - شارك الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان «المسارات العالمية للسلام والتنمية: دروس من القيادة»، وذلك ضمن الاجتماع السادس والعشرين لمجلس القيادة لشبكة حلول التنمية المستدامة، الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما.

وشهدت الجلسة، التي أدارها البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة، كل من ميغيل أنخيل موراتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الحضارات، وماريا فرناندا إسبينوزا، رئيسة تحالف المدن والرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والسفير ديفيد دونوغيو، المندوب الدائم السابق لأيرلندا لدى الأمم المتحدة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور محيي الدين أن السلام والتنمية يشكلان منظومة واحدة، حيث يؤدي تعثر أحدهما إلى انهيار الآخر.

وأوضح أن العالم يواجه حالياً بيئة دولية تتسم بتزايد الصراعات، وتراجع الحيز المالي، وهو ما ينعكس سلباً على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال تباطؤ النمو وتراجع القدرة الاستثمارية.

وأشار الدكتور محيي الدين إلى أن الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، المعني بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، يُعد من أكثر الأهداف تراجعاً، حيث لا يسير أي من مستهدفاته على المسار الصحيح لتحقيقه بحلول عام 2030، في ظل تزايد معدلات العنف وضعف المؤسسات واستمرار الفجوات في العدالة والحوكمة.

كما شدد على أن العالم يعاني من اختلال واضح في أولويات التمويل، وأن العالم يفرط في تمويل الصراعات مقابل نقص الاستثمار في السلام ومنع النزاعات.

