أوراسكوم للمناطق الصناعية تستهدف جذب 200 مليون دولار استثمارات أجنبية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2026 02:01 مساءً - شاهندة إبراهيم _ تستهدف شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 200 مليون دولار خلال العام الجاري.

وقال المهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي للشركة، إنها تتبنى خطة توسعية ترتكز على استكمال تطوير مشروعاتها الحالية، وفي مقدمتها مشروع GIHUB بالعين السخنة، مع دراسة فرص التوسع الجغرافي في العاصمة الجديدة ومواقع استراتيجية أخرى ذات جاذبية استثمارية وميزة تنافسية لوجستية وصناعية.

وقدّر البطريق، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، حجم محفظة الأراضي التي تطورها الشركة بنحو 15.5 مليون متر مربع.

بيع نحو 85% من مشروع GIHUB بالعين السخنة

وأشار إلى أن مساحة مشروع GIHUB بالعين السخنة تبلغ 10 ملايين متر مربع، انتهت الشركة من تطوير بنيتها التحتية وخدماتها بالكامل، وباعت نحو 85% من أراضيه، فيما بدأت أغلب تلك المشروعات مراحل التشغيل والإنتاج والتصدير.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية إنها تركز على جذب صناعات ذات قيمة مضافة عالية تسهم في دعم التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات ونقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل مستدامة.

وأضاف أن التحرك نحو أي توسع جديد يخضع لرؤية واضحة تعتمد على وجود طلب استثماري حقيقي وجدوى اقتصادية قوية وقدرة على خلق قيمة مضافة للمستثمرين والاقتصاد المصري.

الشركة تقيّم باستمرار مختلف البدائل التمويلية لدعم خططها التوسعية

وأكد أن الشركة تقيّم باستمرار مختلف البدائل التمويلية لدعم خططها التوسعية، بما يشمل التمويل المصرفي عند الحاجة، وبما يتناسب مع مراحل التطوير ومتطلبات النمو، مع الحفاظ على مركز مالي قوي وهيكل تمويلي متوازن.

ولفت البطريق إلى أن الفترة الماضية شهدت زخمًا إيجابيًا في الطلب على الاستثمار الصناعي مدفوعًا بتزايد اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق المصرية.

وأكد امتلاك مصر مقومات تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية بفضل موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية وبنيتها التحتية المتطورة.

