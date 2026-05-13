وكالة الطاقة الدولية: أزمة إيران تستنزف المخزونات العالمية بوتيرة قياسية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 مايو 2026 07:07 مساءً - العربية نت _ قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري، إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، تستنزف المخزونات العالمية بوتيرة قياسية.

وتوقعت الوكالة اليوم الأربعاء، انخفاض عمليات تكرير النفط 1.6 مليون برميل يومياً في عام 2026 بسبب الحرب.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم سحب 246 مليون برميل من الاحتياطيات العالمية للنفط خلال شهري مارس وأبريل.

كما توقعت الوكالة أن يبلغ إجمالي خسائر الإمدادات العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز 12.8 مليون برميل يومياً منذ فبراير الماضي.

وأشارت إلى أنه من المتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط بواقع 420 ألف برميل يومياً في 2026 بسبب حرب إيران، مقابل توقعات سابقة بانخفاض قدره 80 ألف برميل يومياً.

وتوقعت الوكالة أن يكون إجمالي المعروض العالمي من النفط أقل 1.78 مليون برميل يومياً من الطلب في 2026، مقابل زيادة قدرها 0.41 مليون برميل يومياً في التقرير السابق.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن إمدادات النفط العالمية ستنخفض 3.9 مليون برميل يومياً في 2026 بافتراض استئناف التدفقات عبر مضيق هرمز تدريجياً من يونيو، مقارنة بتوقعات سابقة بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل يومياً.

